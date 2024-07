Entra in una casa per rubare il proprietario si sveglia e lo accoltella | ladro sbudellato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Si èto nel cuore della notte e si è trovato davanti undi appartamento. La dinamica di quello che è accaduto nei minuti successivi è ancora in fase di indagine, ma dalle prime informazioni sembra che ildi un'abitazione al piano rialzato di uno stabile di via Mac Mahon, un quarantasettenne cinese, abbiato l'intruso con un coltello da cucina, provocandogli una grave ferita all'addome. Il ferito, non ancora identificato ma verosimilmente di origine nordafricana, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda e operato: i primi bollettini medici lo danno fuori pericolo di vita. L'irruzione inStando a quanto emerso finora, il presuntosarebbeto da una finestra poco dopo l'una della notte tra il 25 e il 26 luglio.