Elon Musk sulla figlia transgender | Uccisa dalla cultura woke Lei replica | Mi tormentava

(Di venerdì 26 luglio 2024) È scontro trae lapiù grande Vivian Jenna Wilson, che da tempo ha smesso di usare il famoso cognome paterno. Tutto è partito con un’intervista del miliardario, che ha rivelato chiaramente di non supportare la transizione di genere della sua erede. Il patron di Tesla ha addirittura dichiarato di essere stato costretto con l’inganno, nel 2022, a firmare i documenti con cui autorizzava l’intervento chirurgico per la riassegnazione del genere.contro laVivian In un’intervista video con lo psicologo e commentatore conservatore Jordan Peterson, trasmessa in diretta su X,ha sostenuto di di essere stato costretto con l’inganno, nel 2022, a firmare i documenti con cui autorizzava l’intervento chirurgico per la riassegnazione del genere del figlio Xavier, che dopo l’operazione ha cambiato sesso diventando Vivian Jenna Wilson.