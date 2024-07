Eleonora Paron di Udine e Giulia Crosara di Trieste alle prefinali nazionali di Miss Italia

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 26 luglio 2024) A Cordenons (Pn) ieri sera sono iniziate le finali regionali di “” in Friuli Veneziadove sono stati assegnati due titoli validi per l’amionedell’ottantacinquesima edizione del concorso. Il titolo di “Eleganza Friuli Venezia” se lo è aggiudicato, diciannove anni di, ha conseguito la maturità al liceo linguistico ed ha una grande passione per l’equitazione, sport che pratica da undici anni partecipando anche a diverse gare a livello regionale. Lavora in un maneggio. La fascia di “Rocchetta Bellezza Friuli Venezia” è invece andata a, diciannove anni diha conseguito la maturità al liceo scientifico e si è iscritta al test di amione all’Università, facoltà di Ingegneria Gestionale.