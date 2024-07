Ecco perché hanno chiamato lui Ballando con le stelle bufera sull’altro noto concorrente scelto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 26 luglio 2024) È tutto un preparativo per quanto riguarda i fitti palinsesti televisivi del prossimo autunno, sia per quanto riguarda Mediaset che la Rai e i cambiamenti e gli imprevisti sono sempre in agguato come le polemiche del pubblico. L’ultima è su undicon le 2024, che ha voluto replicare a tono online. In realtà le critiche avanzate dagli utenti sui social, in queste ultime ore, non sono affatto nuove.il problema cheevidenziato torna a galla alla vigilia di ogni reality, talent show, ormai da diversi anni e riguarda il fatto che appaiano sempre “amici di”.con le, ilsi difende in rete. In effetti c’è da dire che il futuroin questione si è visto davvero ovunque negli ultimi tempi e per qualcuno ci sarebbero di mezzo una lunga serie di simpatie, amicizie, raccomandazioni, e spintarelle varie.