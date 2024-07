Eccellenza Promozione e Prima Categoria Ecco i gironi | poche sorprese per le squadre di casa nostra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Iniziano a guardare negli occhi le avversarie della prossima stagione ledipronte a partecipare ai campionati di. Ieri il comitato regionale dell’Emilia Romagna ha pubblicato la composizione dei. Con. Vis Novafeltria, Pietracuta e Tropical Coriano sono riunite nel girone B, come ormai da tradizione. E le avversarie, per la maggior parte, sono le stesse della scorsa stagione. Come gli obiettivi delledicon Pietracuta e Tropical Coriano che puntano a confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione e la Vis punta all’ennesima salvezza cercando di difendere con i denti la. Insono tutte da scoprire le debuttanti Young Santarcangelo e Riccione 1926, inserite insieme alle altre romagnole nel girone D.