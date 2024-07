Discarica abusiva da 10mila metri quadri sequestrata dai carabinieri in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Idel Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di, in collaborazione con l’ARPA Lazio Sezione di, hanno concluso un’importante operazione di controllo volta a contrastare le violazioni in materia ambientale presso gli impianti di trattamento rifiuti della. Questa azione ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’Amministratore Unico di una società operante nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi, situata nella zona industriale di. Violazioni Accertate Durante l’ispezione, è stato accertato che la ditta in questione gestiva unadi rifiuti speciali non pericolosi, accumulando circa 800 tonnellate di materiale. Laera situata su aree prive di sistemi di captazione e convogliamento delle acque di prima pioggia, una grave violazione delle normative ambientali.