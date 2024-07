Dazn ascolta le proteste degli utenti e riduce i prezzi delle tariffe ma in Francia non in Italia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024)le(ma in, non in). A scriverlo è il quotidiano sportivo francese L’Equipe. Buone notizie perche ha finalizzato, giovedì, l’acquisizione di quasi tutti i diritti della Ligue 1 che comincerà il 16 agosto. E con notizie più piacevoli di qualche settimana fa per il consumatore. La piattaforma – scrive L’Equipe – ha visto l’agitazione nell’opinione pubblica causata dalle prime simulazioni di offerta, che andavano da 30 a 40 euro al mese per cercare di rientrare dell’investimento 400 milioni di euro a stagione. Scrive L’Equipe: Secondo le informazioni in nostro possesso, il management diha deciso di rivedere iofferte e di stabilizzarli attorno ai 25 euro al mese.