Davide Oldani a capo delle cucine di Casa Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) «L’esperienza di Rio è stata magica, a Tokyo ho partecipato a distanza preparando tutto il programma, ma causa Covid non sono andato, questa di Parigi me la voglio proprio godere. È da un anno e mezzo che ci lavoro. Parigi è una città che fa parte della mia storia personale. Sono felice:sarà unica». Parola di, che è arrivato nella capitale francese martedì scorso, per essere lo chef di. Non unaqualunque, non solo perché al Bois de Boulogne, parco iconico, ma soprattutto perché nelle sale in stile napoleonico di Le Pré Catelan nel 1894 Pierre de Coubertin brindò alla nascita dei giochi olimpici moderni. Libertà, uguaglianza e fratellanza erano i princìpi cui si ispirò il barone de «l’importante è partecipare», partendo da quei princìpisi chiamerà “Ensemble”.