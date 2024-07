Darderi-Paul tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da zero a cento in pochi mesi. Ad inizioLucianoera fuori dai primi 100 al mondo, iniziando poi una scalata che lo ha portato a partecipare ad entrare tra i primi 40 al mondo e partecipare ai grandi tornei, tra cui le. Per l’azzurro di origine argentina una sfida difficile ma non impossibile contro Tommy. Lo statunitense, numero 9 del seeding a cinque cerchi, non è mai stato un giocatore estremamente affidabile sul mattone tritato. Non per niente, in carriera non ha mai raggiunto una finale sul rosso, anche se quest’anno è riuscito, nella stranissima edizionedi Roma, a raggiungere la semifinale, uscendo sconfitto da Nicolas Jarry.dunque, uno che invece sulla terra ci sguazza, sa di poter puntare al colpaccio e provare a giocarsi le proprie carte per avanzare nel torneo.