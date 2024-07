Crescono le imprese Sono 30 000 in tre mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 24 Luglio 2024 – Le difficoltà legate al tono congiunturale non proprio positivo non scoraggiano gli italiani dal fare impresa. Infatti, nonostante le sfide economiche persistenti, riprende un po’ di vigore la voglia di fare impresa in Italia nel secondo trimestre 2024. Secondo l’analisi trimestrale Movcondotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delledelle Camere di Commercio e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it/mov, tra aprile e giugno 2024 il saldo positivo tra aperture e chiusure divede un incremento di 29.489 attività, con un risultato superiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso. Uno degli elementi chiave di questa crescita è stato l’aumento delle iscrizioni, che hanno toccato quota 81.456, registrando una ripresa di 2.179 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023.