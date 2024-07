Così gli Stati Uniti hanno arrestato il narcotrafficante più ricercato del Messico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarebbe stata una trappola a far finire il leader del cartello di Sinaloa Ismael, “El Mayo” Zambada García, nell mani dell'Fbi assieme a Joaquín Guzmán López, figlio di quel “Chapo Guzmán” che fu il primo e finora unicoa finire nella lista Forbes dei miliardari (addirittura 25esimo), e che dal 2019 sta scontando una condanna all'ergastolo negli Usa. L'arresto è avvenuto a El Paso, in Texas. Una versione che sta circolando è che sarebbe stato proprio il figlio del Chapo a convincere “El Mayo” a salire su un aereo privato che lo ha condotto dall'Fbi. In particolare, è il conduttore di Fox News Bryan Llenas a citare una fonte della polizia federale per spiegare come la cattura dei due leader del cartello di Sinaloa sarebbe stata il risultato di un'operazione sotto copertura delle autorità statunitensi.