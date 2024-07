CM Punk torna sul suo ritorno | Vince McMahon senza potere ha decisamente aperto la strada

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) CM, ormai prossimo alin quel di Summerslam dopo aver ricevuto l’ok medico, è in questi giorni al San Diego Comic-Con e ha parlato di moltissime cose, tra cui l’ancora difficile da realizzaredel novembre scorso, quando il Best in the World tornò in un’arena WWE dopo quasi dieci anni in quel di Survivor Series, effettuando uno dei comeback più difficile da immaginare nella storia del pro-wrestling. Un, tra l’altro, non cercato dallo stesso, come affermato da lui stesso: “No, non è mai stato un qualcosa che desideravo fare. C’erano davvero un sacco di cose che sarebbero dovute accadere per aprire unaal mio. Le stelle dovevano allinearsi, ci sarebbe dovuta essere la luna piena e diverse si sarebbero dovute incastrare al punto giusto, come è successo”.