Chris Hemsworth sul suo futuro incerto nel MCU | Aspetto la telefonata…

(Di venerdì 26 luglio 2024)sul suonel MCU: “la telefonata”porterà il suo talento sul grande schermo quest’autunno con Transformers One, calandosi nel ruolo di Optimus Prime e incarnandolo negli anni della sua giovinezza, prima che la Guerra per Cybertron facesse a pezzi tutto. Parlando con ComicBook, all’attore è anche stato chiesto un aggiornamento di quando potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe. In particolare, gli è stato chiesto se è più probabile che Thor torni sul grande schermo prima in Avengers 5 o in Thor 5. “Oh!”, ha risposto. “Ehi, amico, ho amato ogni secondo di lavoro nell’Universo Marvel e se ci sarà altro da fare allora sono entusiasta. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Sto aspettando la telefonata e le notizie per vedere cosa succede. Ma, sapete, mi piace”.