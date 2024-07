CHIARA PANTALEO su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco un altro episodio del podcast musicale “” che rappresenta un appuntamento speciale. E’ infatti dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria da stasera 26 luglio, per proseguire domani 27 luglio. La finale avrà luogo il 28 luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 16 anni e vive a Marsala, in provincia di Trapani. E’ studentessa del Liceo Scienze umane DAMS, a settembre iniziaerà il quarto anno. Fin da piccola le è sempre piaciuta la musica. Come pure dipingere, disegnare e ballare. Frequenta una scuola di danza pensando che fosse quella la sua strada, ma dopo vari anni per impegni scolastici ha smesso. Forse proprio perché non era quella la sua strada.