Caro vecchio coriandolo ecco perché gli italiani ti hanno dimenticato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando pensiamo alla cucina italiana, ilnon è certo il primo ingrediente che ci viene in mente. Piuttosto è guardato dall’alto al basso come una spezia lontanissima da noi, e spesso, il suo sapore è considerato da molti pungente e saponoso (ne avevamo già parlato qui). Eppure, come ricostruisce la rivista online Gastro Obscura, aprendo il ricettario romano del V secolo di Apicio, si nota che questa pianta era un componente fondamentale, usato come la base di molti condimenti e chiamato appunto “Coriandratum”. Gli “chef” romani usavano sia i semi che le foglie diper arricchire salse, insalate e arrosti. Contrariamente, nel XIX secolo, Pellegrino Artusi, ne “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene”, considerato come una Bibbia della cucina italiana moderna, ne fa un uso marginale.