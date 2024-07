Carne coltivata nei supermercati | prima richiesta di autorizzazione in Ue per il foie gras

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) La start-up francese Gourmey ha ufficialmente presentato ladiper un prodotto di. Si tratta delcoltivato e laè arrivata alle autorità dell’Unione Europea. Il processo diè piuttosto lungo e tiene in conto non soltanto la qualità del prodotto, ma anche la sostenibilità con le imprese presenti nell’Ue. La domanda dell’azienda è stata presentata anche in altri mercati globali, come Singapore, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera. Verso l’Ue: Gourmey è laazienda a fareGourmey prova a entrare nel mercato europeo con un prodotto che elimina la sofferenza animale, ovvero ilcoltivato (di cui la produzione è vietata in diversi Paesi, proprio per il trattamento degli animali costretti a mangiare, tra cui l’Italia).