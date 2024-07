Campi Flegrei | scossa di terremoto di magnitudo 4 0

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unadidi4.0 è stata avvertita nella zona deie in diversi quartieri di Napoli. Diverse le testimonianze di chi ha avvertito il sisma. Laè avvenuta alle 13,46 ad una profondità di 4 chilometri. Il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha incontrato questa mattina a Roma la Commissione Grandi Rischi (settore rischio vulcanico), in occasione della riunione convocata nei giorni scorsi per una nuova seduta dedicata all’analisi dei fenomeni in corso nell’area dei. Nel corso dell’incontro, Ciciliano ha ricordato il ruolo fondamentale che la comunità scientifica riveste nelle attività di protezione civile.