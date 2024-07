Borghi Soumahoro e la doppia falsa propaganda sull' assegno unico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cos'hanno in comune il senatore della Lega Claudioe Aboubakar, deputato ex Avs e oggi leader di “Italia Plurale”? Due propagande uguali e contrarie, che sfidano il buon senso partendo da posizioni politiche opposte. Ma partiamo dall'inizio. Ieri la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per l’e universale per i figli a carico, un sussidio per le famiglie attivo in Italia dal marzo del 2022, che, secondo Bruxelles, discriminerebbe i cittadini di altri stati membri che lavorano in Italia. In base al regime di assegni familiari per i figli a carico introdotto nel 2022, infatti, i lavoratori che non risiedono da almeno due anni in Italia, o i cui figli non risiedono in Italia, non hanno diritto a ricevere il beneficio.