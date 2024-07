Bijol-Inter sempre più lontano | si avvicina la cessione altrove

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)si può dire che ormai è un ex obiettivo di mercato dell’. Il difensore dell’Udinese può sì lasciare i friulani e rimanere in Serie A, ma non direzione Milano. La destinazione la dà Sky Sport. OBIETTIVO DA SCARTARE – Non era certo il nome giusto per il braccetto, anche per caratteristiche fisiche e tecniche, ma Jakaè molto improbabile che giochi nell’2024-2025. Per non dire impossibile. Le voci delle scorse settimane non hanno trovato sviluppi e ora l’Udinese sta cercando di cederlo da un’altra parte. Con la possibilità che, in ogni caso, lo sloveno resti in Serie A.non si fa, ma l’Udinese fissa il prezzo LA RICHIESTA – Sul difensore reduce dagli Europei si è inserito il Bologna, che in parallelo tratta anche lo svincolato di lusso Mats Hummels.