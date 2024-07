Avviato il restauro di piazza del Popolo e piazza del Viminale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Sono stati avviati i cantieri per ilconservativo didel, con lavori sui due emicicli laterali – a partire dal lato ovest – e successivamente sulla Prospettiva del Pincio. Oltre alle strutture murarie in cortina sono previsti interventi sulle due fontane e sui relativi gruppi scultorei di Nettuno (lato Tevere) e della dea Roma (lato Pincio), le 16 sfingi, le 4 statue delle stagioni e tutte le superfici lapidee della Prospettiva del Pincio, con le statue del Genio della Pace, di Igea, del Genio delle arti e dei Daci. Adelal via ildella fontana.