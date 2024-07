Arnautovic vuole rimanere all’Inter Posizione della dirigenza – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Markospinge per la permanenzala sua terza occasione con la maglia nerazzurra. Laha preso, scrive Sport Mediaset.– Markotorna oggi ad Appiano Gentile per gli allenamenti e per l’inizio del suo ritiro pre-campionato. La sua idea è quella die di vivere il suo secondo e ultimo anno di contratto, in scadenza proprio nel 2025. Più volte ha ripetuto di essere sicuro di giocare ancora per la maglia del club meneghino, anche durante gli Europei. Laè diversa però e dipende anche dal sogno di Simone Inzaghi: Albert Gudmundsson. Per l’islandese serve fare spazio, quindi cedere gli esuberi nel reparto offensivo. Valentin Carboni è vicino al Marsiglia, Joaquin Correa non trova offerte concrete, altri giovani come Martin Satriano saranno più facili da collocare.