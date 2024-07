17 film tristi che fanno venire voglia di abbracciare il proprio cane

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) 17chediilA volte abbiamo tutti bisogno di untriste che ci riporti alla realtà, che ci tocchi il cuore e che ci faccia scendere una lacrima sul viso. Icon i cani sono davvero strappalacrime e vi faranno apprezzare le piccole cose della vita, comee portare a spasso il vostro, vi ricorderanno di rallentare e annusare le rose. Ci sono moltisui cani, la maggior parte dei quali vi farà scoppiare a piangere più volte, come Marley & Me, A Dog’s Purpose e Hachiko – Il tuo migliore amico. Questisui cani non vi deluderanno se siete alla ricerca di un bel pianto, o semplicemente per sentirvi più vicini al vostro animale domestico o agli animali in generale.