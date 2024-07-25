Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:45 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. A SAN CESAREO, È GIÀ INIZIATO IL TORNEO BEACH IN SQUARE. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 08:15 - PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. PREVISTI DISAGI PER L’AFFLUSSO ALLE MANIFESTAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 20:30 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. TROVIAMO ANCORA BREVI CRITICITÀ A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA. VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CHE VA NORMALIZZANDOSI SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA REGIONE. romadailynews
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