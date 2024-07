Urgnano rumori di notte cattivi odori e problemi respiratori | scatta la protesta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024). “Sono esasperata, non dormo da mesi, non voglio rimetterci io per colpa di altri” è l’appello senza giri di parole di una residente di; la sua casa è a pochissimi passi da alcuni capannoni all’interno dei quali ci sono aziende specializzate in prodotti in plastica per imballaggi, che negli ultimi mesi hanno fatto vivere notti insonni a coloro che vivono attorno a quella zona. Le ditte, situate nella zona industriale del paese, lavorano giorno e. E il rumore dei macchinari, così racconta la cittadina, soprattutto durante certe ore, diventa così forte da disturbare il riposo dei residenti: “Si sente come il rumore di un motore costantemente acceso – precisa l’abitante della zona -; durante le ore notturne l’intensità non è la stessa di quella avvertita di giorno, ma non si ferma mai”.