Turista italiano fermato in Spagna per eccesso di velocità | viaggiava 218 km h

(Di giovedì 25 luglio 2024) Autovelox: unvieneinmentre viaggia a 218 km/h. Ora rischia l’arresto. È successo a Marbella, dove un nostro connazionale ha deciso di mettere alla prova la sua vettura di lusso sull’autostrada AP-7, superando di molto il limite consentito. Lareagisce severamente – Sfrecciava a 218 km/h su un tratto da 120, ma l’intervento delle autorità iberiche è avvenuto in tempo zero: l’uomo è stato messo agli arresti con l’accusa di un reato contro la sicurezza stradale per cui il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. Il legislatore spagnolo ha disposto, infatti, una pena detentiva da un minimo di tre ai sei mesi di reclusione, nonché la sospensione della patente per un periodo compreso tra uno e quattro anni. La parola passa ora al giudice, che, una volta raccolto ogni materiale utile ad assumere una decisione equa, emanerà il verdetto.