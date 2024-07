Trump | Biden cacciato con un colpo di stato da Pelosi-Obama

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Diverse personalità democratiche hanno «spinto fuori» Joedalla corsa, «hanno cercato di organizzare undi»: è l’accusa di Donaldin una intervista alla Fox, all’indomani del discorso del presidente sul suo ritiro. «L’hanno spinto fuori, trae altri», ha detto il tycoon. «Li ho visti in televisione, erano così carini, `Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe´. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali» nei suoi confronti, ha aggiunto. L'articolo: “con undida” proviene da The Social Post.