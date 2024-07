Terrifier 3 | il primo stupendo trailer italiano è un tripudio di sangue e violenza

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 25 luglio 2024) È il film piú atteso dell’anno dai fan dell’horror,3, il terzo capito della saga di Art the Clown diretta da Damien Leone arriverà a spargerenelle sale il 11 Ottobre 2024. Arriverà anche in Italia il terzo capitolo della saga horror dopo il successo mondiale degli omicidi commessi da Art the Clown dei precedenti film, MidNight Factory, la casa di distribuzione che l’ha portato ai fan italiani distribuirà anche questa volta il terrore nelle nostre case tramite l’homevideo e probabilmente la piattaforma Prime Video in cui ha un suo canale.