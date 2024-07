Temptation Island Karina Cascella critica la fidanzata Siria | Che tenerezza mi fa questo ragazzo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’ex opinionista di Uomini e Donne,Pingo, concorrente di, per le parole dette contro il fidanzato Matteo.contro: cosa ha detto Dopo averto Lino Giugliano e la tentatrice Maika Randazzo,non le manda a dire neanche a un’altra concorrente,Pingo. L’ex opinionista di Uomini e Donne hato la ragazza per il modo in cui avrebbe trattato il fidanzato Matteo Vitali.ha infatti preso le difese del fidanzato in seguito ad alcune esternazioni fatte danella puntata andata in onda ieri, mercoledì 24 luglio 2024.