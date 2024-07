Temptation Island 2024 falò di confronto tra Raul e Martina | come è finita? | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024)sono giunti al capitolo finale del loro viaggio nei sentimenti a. E’ tempo diditra i due fidanzati: cosa succederà? Ilditraè tempo diditra. A cominciare a parlare è: «noi entriamo qua dentro con una motivazione ben precisa: la tua gelosia. Ho scelto di venire qui per metterti alla prova e capire che forse alla nostra età possiamo anche concederci altro. Passano pochi giorni e mi rendo conto che non mi manchidovevi, è stato difficile perchè sono sempre stata convinta di me su tutto. Svegliarmi la mattina m’aspettavo che mi mancassil’aria e invece sto bene, sono serena, ti penso inevitabilmente, ma nonfacevano le altre.