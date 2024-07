Supermedia sondaggi novità per Meloni e Schlein Ma di segno opposto Continua l’altalena fra FI e Lega

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo la pubblicazione di una serie di cinquepolitici, realizzati da tre istituti diversi, sulla situazione dei partiti italiani e sul loro gradimento rispetto all’elettorato, arriva l’ultimaprima della pausa estiva. E porta con sé conferme per qualcuno e un pizzico di delusione per altri. A sorridere è sicuramente Giorgia, che si attesta a un 29,2% che non solo conferma la leadership di FdI nel Paese, ma certifica anche un aumento di tre decimi rispetto al già ottimo risultato delle elezioni europee. Notizie meno buone invece per il centrosinistra, a partire dal Pd di Elly, che perde mezzo punto rispetto alle Europee e si attesta poco sopra il 23%. Il Movimento 5 Stelle, invece, dopo un periodo di forte calo e il pessimo risultato alle Europee prende una boccata d’ossigeno guadagnando lo 0,6 e attestandosi al 10,6%.