Smart ForTow consegnato l’ultimo esemplare per l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – Sono 649.999 gli esemplariche hanno preceduto la EQ ForTwo, l'ultima prodotta per l'Italia, e che in oltre 25 anni di presenza nel nostro mercato (e soprattutto nelle metropoli come Roma e Milano) ne hanno decretato e confermato l'incredibile successo. Da inimitabile status symbol a front runner di progetti innovativi come il primo servizio di car sharing a flusso libero,– è stato ricordato nella festa per la consegna della EQ ForTwo – è sempre andata oltre la semplice definizione di automobile. E si è cercata, ed ha creato, un ruolo da protagonista nella vita sociale e culturale delle città, fino ad essere considerata da alcuni sociologi un 'simpatico e funzionale elemento di arredo urbano’.