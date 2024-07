Sicuri che il cattivismo modello Trump basterà a sconfiggere Kamala?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Al direttore - Urge evitare di lasciare campo libero alle battaglie antiscientifiche e illiberali di Coldiretti. Oltretutto Parma da sempre rappresenta la prova vivente che tradizione e innovazione, che industria e agricoltura non solo possono convivere ma che insieme prosperano. Una contromanifestazione dunque, una giornata di studi, la formula trovatela voi ma non si lasci senza risposta questa provocazione. Filippo Ziveri Al direttore - Bisognerebbe ricordare ae a Vance che se i veri americani (i nativi) avessero respinto tutti gli immigrati, il presidente degli Stati Uniti oggi forse si chiamerebbe Lakota Tatanka Yotanka (Toro Seduto). Michele Magno A proposito di, per così dire. Il New York Times ha ricordato tutto quello che, negli ultimi tempi, ha detto suHarris.