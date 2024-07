Scuola | ok a regolamento quadro liceo ‘Made in Italy’ novità nel panorama scolastico

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024): Via libera aldelinIl Consiglio dei ministri, su impulso del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato il via libera, in esame preliminare, a un importante decreto presidenziale. Questo atto normativo riguarda ilche definisce ilorario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento per il nuovo percorso liceale dedicato alin. Una mossa che si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia volta a valorizzare le eccellenze italiane nel contesto educativo.Made in Italy,assoluta nellaitaliana – notizie.comLa nascita delinrappresenta unasignificativa nelitaliano. Previsto dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, questo percorso didattico vedrà la sua prima applicazione nell’anno2024/2025.