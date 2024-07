Reazione a Catena vittoria col ' Lancio' per gli Articolo Tre | il montepremi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 25 luglio 2024) GliTre, reduci da una sfortunata partita, hanno ritentato la sorte a. I tre giovani campioni non solo sono riusciti a difendere il loro titolo, ma hanno persino vinto. Prima di arrivare a festeggiare la, i ragazzi hanno dovuto frenare l'avanzata del Trio Amico, composto da Costantino, Michele e Angela, direttamente da Acquaviva delle Fonti, una località in provincia di Bari. Durante L'Intesa Vincente si è verificato un simpatico siparietto riguardante una delle trilogie più celebri della storia del cinema., la puntata del 25 luglio 2024 tra gli Artioclo Tre e il Trio Amico Per i tre giovani campioni è stata una puntata a dir poco fantastica, in quanto si sono sti nel gioco decisivo de L'Intesa Vincente. Sono stati i primi a mettersi alla prova, facendo anche affidamento sui secondi di tempo extra guadagnati alla Zot.