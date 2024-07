Raul fidanzato con una tentatrice dopo Temptation Island | svelati retroscena intimi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ieri, mercoledì 24 luglio, è andata in onda la penultima puntata di questa sfavillante edizione di. Tra i vari argomenti si è parlato anche die Martina. Il ragazzo è apparso ancora molto sofferente nel vedere alcuni filmati della sua fidanzata, tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni che stanno trapelando sul web in queste ore pare che, in realtà, il giovane abbia avviato una relazione con un’altra donna. Ecco cosa è emerso.e Martina separati, luicon unaAlcune indiscrezioni rivelano chee Martina siano usciti separatamente da. I comportamenti assunti dalla giovane durante questa esperienza sembrerebbero aver spintotra le braccia di un’altra persona.