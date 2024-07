Per la disabilità nuove residenze al ’Biancazzurro’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "L’Ast mi ha risposto che l’accreditamento non è ancora concluso, ma che il riconoscimento di posti autorizzati permette già oggi il loro utilizzo in regime privato sulla base della esclusiva volontà del gestore che, per quanto noto, potrebbe già dare risposta ad alcune famiglie che hanno espresso l’interesse per questa tipologia di soluzione. Ho avuto modo di parlare con diverse famiglie che hanno problemi molto gravi e di conseguenza ci siamo fatti portavoce dei loro disagi. Successivamente potremo studiare soluzioni e progettualità mirate alle famiglie per inserire all’interno della struttura persone con patologie gravissime. È un impegno che questa amministrazione si prende sin da oggi".