Pedalando verso Ancona | La resistenza al Parkinson

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono arrivati ieri mattina poco dopo le 12 al Monumento ai Caduti, i ciclisti di, movimento dial. A guidarli Lorenzo Sacchetto e sua moglie Raffaella Roveron: sono partiti da Sant’Urbano, comune della provincia di Padova, per arrivare a Ferrara, a Bologna, a Pesaro e poi ad. Proseguiranno nei prossimi giorniPerugia, Firenze e Genova. E’ un mini giro d’Italia per parlare dele per portare nelle piazze di tanti capoluoghi il messaggio della "" e del contrasto alla malattia neurodegenerativa cronica, protagonista proprio Lorenzo Sacchetto che dopo l’operazione ha scoperto la cura della bicicletta e negli anni ha deciso di portare il suo messaggio di speranza, appunto, in giro per il Paese.