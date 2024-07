Parigi 2024 dove e quando vedere la cerimonia di apertura

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prevista per domani alle 19.30 Ormai ci siamo, manca un giorno all’inizio dei Giochi Olimpici dicon l’attesadilungo la Senna. L’appuntamento tv è previsto venerdì 26 luglio a partire dalle 19.30 di domani. La, di circa 4 ore, sarà visibile in chiaro sulla Rai (con Rai 2 canale Olimpico) e in streaming gratuito su Rai Play. Poi, a pagamento, anche su Eurosport e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, Dazn e TIM Vision. L’Italia presente con la spedizione più numerosa di sempre con 402 atleti (erano 403 prima del forfait di Sinner). L’Italia, vestita da Emprorio Armani sfilerà per 91esima (sono 204 le delegazioni) e ad aprire la, come sempre, sarà la Grecia e la squadra degli Atleti Rifugiati. I portabandiera azzurri saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.