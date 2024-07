Omicidio Francesca Deidda i ris per sette ore dentro la casa della coppia Trovate tracce nel divano e portati via i cuscini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono serviteore per analizzare e passare al microscopio l’abitazione in cui vivevano, la 42enne sparita a maggio da San Sperate, paese a una ventina di chilometri da Cagliari, e ritrovata cadavere in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito pochi giorni fa, e il marito Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere con le accuse divolontario e occultamente di cadavere. I specialisti dell’Arma sono entrati in via Monastir dove viveva lae hanno portato via dei «sacchi neri», sostiene l’avvocato Gianfranco Piscitelli che rappresenta Andrea, il fratellovittima. Andrea oggi era presente durante gli accertamenti insieme alla criminologa Simona Ledda, per conto di Roberta Bruzzone. All’interno dei sacchi idele altro materiale.