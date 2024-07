Olimpiadi Parigi 2024 calcoli sbagliati alla mensa | mancano carne e uova è caos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024)senzae senza. Ladel Villaggio Olimpico è stata presa d’assalto dagli atleti e gli organizzatori sono stati costretti a razionare i pasti suscitando un po’ di malcontento. Sembra che qualcuno abbia sbagliato i. Gli organizzatori hanno impostato il lavoro su una media di 2 pasti e mezzo quotidiani per ogni atleta, e 600 tonnellate di prodotti giornalieri, ma a quanto pare il calcolo era errato. Gli chef hanno dovuto razionare, è scattato il piano di emergenza con l’aumento dei rifornimenti per far fronte‘voracità’ degli atleti. L’80% del cibo proviene da fornitori presenti in un raggio di 250 km, fattore che necessariamente può essere utile.