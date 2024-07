’Notte dei Campioni’ che battaglia sul ring

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si accendono i riflettori per ‘La Notte dei. Grande attesa per questa sera dalle 20 al campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’, per la manifestazione sportiva di pugilato, che vedrà sfidarsi sia dilettanti che professionisti, con tanti volti noti. Una serata di grande boxe presentata ieri in Comune dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, Massimiliano Duran e Soili Schiavi della società sportiva dilettantistica Accademica Boxing di Ferrara, insieme ad alcuni atleti che parteciperanno alla riunione pugilistica, quali Alexandru Ciupitu, Mohamed Nasri e Simone Vanni (Leonica boxing club).