Noos – L’Avventura della Conoscenza di Alberto Angela non va in onda stasera perchè? Quando torna in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024)disospeso o cancellato? A sorpresa il programma televisivo italiano di divulgazione scientifica condotto dal figlio di Pieroè assente nella programmazione di, giovedì 25 luglio 2024. Come mai non va indiè stato cancellato? No, solo sospeso «Stiamo ultimando i servizi per la prossima settimana» con queste paroleaveva salutato i telespettatori nell’ultima puntata di giovedì scorso di. Tutti si aspettavano la messa indi una nuova puntata questa sera, giovedì 25 luglio, ma a sorpresa il programma di divulgazione scientifica non va in. Come mai? E soprattuttotornerà in video? Rai1 ha deciso di sospendere temporaneamente le nuove puntata di