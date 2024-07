No vax e purificazione del sangue per i vaccinati Bassetti | Povere persone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) L'ultima trovata dei no vax? Purificare ildal vaccino anti Covid. Un medico, che svolgeva questa pratica, è indagato per epidemia. Vendeva delle flebo che venivano somministrate per auto-trasfusione e presentate come elisir per una salute longeva. Questo è stato uno dei temi che ha acceso il dibattito nello studio di Zona Bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. "Purtroppo anche io stento a crederci e, qualche volta, mi verrebbe anche da sorridere. Se non ci fosse di mezzo la salute di dieciche sono state colpite dall'epatite c, che è un virus che causa un'infezione che colpisce il fegato": così, con poche ed efficaci parole, ha esordito Matteo, interpellato dal giornalista e padrone di casa. "Oggi ci sono dei farmaci altamente efficaci per curare l'epatite c.