Nel Regno Unito più di un terzo degli adulti ha smesso di leggere per svago

(Di giovedì 25 luglio 2024) Londra, 25 luglio 2024 – Secondo i dati di un sondaggio realizzato nel, circa la metàhadiregolarmente per. Lo studio, commissionato dall’ente di beneficenza “The Reading Agency”, ha rivelato che il 35%ha dichiarato di essere un “lettore decaduto” – in passato leggeva per piacere, ma adesso lo fa raramente, o non lo fa proprio – mentre per il 15% la lettura non è mai stata un’abitudine regolare. Come si legge nell’articolo di The Guardian, allo studio era associato un rapporto intitolato “The State of the Nation’s Adult Reading” dal quale emergeva che i meno propensi asono i giovani: il gruppo di età 16-24 anni è quello che ha il livello più basso di “lettori regolari” (32%) con quasi un quarto che ha dichiarato di non essere mai stato un lettore regolare, e il 44% che si è definito un lettore decaduto.