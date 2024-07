Mezzo pesante in avaria 8 chilometri di coda Un’altra giornata difficile sulla A1

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Orvieto (Terni), 25 luglio 2024 – Non c’è pace sul tratto umbro dell’Autostrada del Sole: nel pomeriggio, intorno alle 15,30, Autostrade per l’Italia segnalava 8di cosa a causa di uninnel tratto della A1 compreso tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma, all'altezza del km 449, con il traffico costretto a scorrere su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in A1 diretti verso Roma è consigliato di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto.