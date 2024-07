LIVE Sonego-Cerundolo 4-6 6-2 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta il match al set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 SECONDO SET! Ed è lunga la risposta di dritto dell’argentino. Si va al terzo! 40-30 SET POINT. Servizio e dritto lungolinea del torinese. 30-30 A metà rete la risposta di dritto del sudamericano. 15-30 Completamente sballato il dritto inside in dell’argentino. 0-30 Non passa la volèe di rovescio di, che aveva provato il serve and volley. 0-15 Stavolta è vincente la stop volley di rovescio di. 5-2 DOPPIO BREAK! Non passa il dritto in uscita dal servizio del sudamericano. Dopo il cambio di campo il torinese servirà per il set. 30-40 Palla del doppio break. Disastrosa la volèe di dritto di. 30-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 30-15 Prima esterna vincente del tennista di Buenos Aires. 15-15 Si ferma sul nastro la volèe di dritto in contropiede dell’argentino.