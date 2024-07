Ladro di appartamento preso dal vicino di casa a Bologna | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Ancora una volta, è stata la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine determinante nell’arresto di un topo da. L’uomo, un georgiano di 43 anni, è stato bloccato da una pattuglia in moto della squadra mobile mentre tentava di fuggire dopo essersi introdotto, assieme un complice, in un’abitazione di via Duse. Riccardo Fantini Piazza Corbari 6h 47034 Forlimpopoli (Fc) Tel 349-2826743 I due, però, sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza installate dal proprietario dell’, a cui è scattato l’allarme sul cellulare. Il residente ha quindi chiesto aiuto a undisettantacinquenne, perché andasse a controllare se effettivamente c’era qualcuno nel suo. Illo ha fatto, appostandosi di fronte all’abitazione in attesa che i malviventi ne uscissero.