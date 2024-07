La Talpa torna in tv con Diletta Leotta svelato il cast completo | presenti alcuni ex gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laildel programma di Canale Cinque condotto daCresce l’attesa in vista dello storico ritorno in tv de La, il reality portato alla notorietà in passato da Paola Perego e che è stato assegnato a, pronta così a cominciare la sua avventura in Mediaset passando direttamente dalla porta principale. FQ Magazine ha rivelato in anteprima i nomi dei concorrenti che vedremo nel format fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi su Canale Cinque e che ritroveremo in onda nei prossimi mesi, allo scoccare della nuova stagione televisiva. Tra i protagonisti troveremo la cantante e conduttrice Jo Squillo, in passato vista al Grande Fratello e da L’Isola dei Famosi, l’ex velina Ludovica Frasca, ora opinionista nei programmi Mediaset, e la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa Di Francisca.