La Russa | Mio padre diceva che il fascismo non fu solo ombre forse non aveva torto Le frasi sul giornalista aggredito? A volte sono incauto ma dico quello che penso

(Di giovedì 25 luglio 2024) “C’è una persona a me cara che mi dice spesso: perché non sei più cauto? Ma iocosì,che. Però, certo, capisco quando me lono, mi interrogo,contrastato, adi sbagliare. Poi però mi convinco che ho 77 anni e preferisco direche”. Ignazio Lacommenta così i suoi ripetuti inciampi in dichiarazioni che nonadeguate per un presidente del Senato. Intervistato da Tommaso Ciriaco per La Repubblica, la seconda carica dello Stato viene interrogata sull’ultima delle sue controverse uscite, quella sulde La Stampaa Torino da un gruppo di militanti vicini a Casapound. “Ci vuole un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti”,detto nei giorni scorsi Ladurante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama.