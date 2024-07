La Procura smentisce Pd e Giannini | come crolla questa prima pagina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel suo piccolo, Libero aveva previsto tutto nel febbraio 2023. Già all'inizio divicenda era abbastanza chiaro che la caccia alle streghe per la strage di Cutro avrebbe finito per travolgere qualche semplice ufficiale della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e niente più. Ieri i magistrati delladi Crotone hanno di fatto certificato che la cosiddetta “Strage di Stato” (copyright dell'allora direttore della Stampa Massimo) non c'è mai stata. I partiti di sinistra e i media a loro vicini hanno passato lunghi mesi a cercare un inesistente link politico che potesse rovesciare sul governo di Centrodestra – allora freschissimo di nomina – le responsabilità per quanto avvenuto al largo delle coste calabresi.